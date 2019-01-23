DHA ANKARA - Özhaseki: İnsanların kökenlerine bakmak doğru değil (2)

SEÇİM KOORDİNASYON MERKEZİNİN AÇIŞILINI YAPTI

AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki, Akyurt ilçesinde Belediyeyi ziyaret etti, ardından partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. Burada konuşan Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma programının çok yoğun olduğunu belirterek, "Dün gece yarısına kadar beraberdik, şimdi Rusya'ya hareket etti, gece geri gelecek. Allah ona uzun ömürler versin" dedi.

Özhaseki şöyle devam etti:

"İstanbul’da mesela buradan söylemiyorum, arabasının önünde arkasında eskort gezdiren ilçe belediye başkanlarını bir daha koymadık aday olarak. İlçesinde korumalarla polislerle gezenleri aday koymadık. Ne işi var ya? Emniyette değilse zaten belediye başkanlığı yapmasın. Önünde arabanın ne işi var, arkada korumanın ne işi var? Sizin aranızda gezmedikten sonra hayatın da bir anlamı yok zaten."

SEÇİM ŞARKISI YAYINLANDI

Öte yandan, Özhaseki'nin yeni seçim şarkısı yayınlandı. 'Başkent Şimdi Seninle' adlı şarkı için hazırlanan klipte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinden 'Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet' ifadeleri de yer aldı. Klipte Özhaseki'nin seçim çalışmalarından ve Ankara'nın simge bölgelerinden görüntülere yer verildi.