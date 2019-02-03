ARABAŞI PROGRAMINA KATILDI

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, Kahramankazan’da Yozgatlı Dernekler Federasyonu’nun düzenlediği programa katıldı. Burada konuşan Özhaseki, Cumhur İttifakı’nın 15 Temmuz’da kurulduğunu aktararak, "Bugün ben Cumhur İttifakı'nın adayıyım. Kahramankazan’daki Serhat kardeşimiz Cumhur İttifakı'nın adayı, Gölbaşı'ndaki Ramazan kardeşimiz Cumhur İttifakı’nın adayı hep birlikte kol kola girdik Allah izin verirse 31 Mart akşamından itibaren adaylığımız bitecek, geldiğimiz yerlerde sizlere hizmet için hep birlikte devam edeceğiz" dedi.

'BÜTÇEYİ CANIMIZDAN AZİZ BİLECEĞİZ'

Belediye Başkanı olması halinde şeffaflığa çok önem vereceğini vurgulayan Özhaseki, "Ne demek bu şeffaflık belediyelerde bütçeler var bunlar sizin malınız benim de içindeki hissem 82 milyonda bir sizin ne kadar varsa içinde benim o kadar söz hakkım var. Siz bana orada yetki veriyorsunuz ki bizim adımıza bu bütçeyi kullan diye. İşte o bütçeyi biz canımızdan aziz bileceğiz. İhale yaptığımız zaman kim girdi kaç lira kırdı bütün bunları bilmek sizin hakkınız" diye konuştu.