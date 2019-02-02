YOZGATLI DERNEKLER FEDERASYONU ÜYELERİNE SESLENDİ

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, seçim çalışmaları kapsamında Ankara Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen programda Yozgatlı Dernekler Federasyonu üyelerine seslendi.

Özhaseki, yerel seçim çalışmaları kapsamında Yozgatlı Dernekler Federasyonu üyeleri ile bir araya geldi. Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen programda konuşan Özhaseki, iktidar olma hevesiyle bir mücadele içinde bulunmadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Elbette ki demokratik ortamda iş yapabilmenin birinci yolu iktidara gelmektir. Gerek hükümetlerde gerekse belediyelerde iş yapılabilesi için iktidar olmak önemlidir. Bu ortam itibari ile sadece particilik yapmak için bir araya gelmiş insanlardan oluşmuyoruz. Bizim bir derdimiz var, bizim bir davamız var. Bu dert bu milletin derdidir. Bu dava bu milletin davasıdır. Bu hükümetin davasıdır. Allah herkese bir nefis vermiş. Bu nefis yan gelip yatmayı istiyor, en önde olmayı istiyor, en torpilli yerde olmayı istiyor, en çok kazanmayı istiyor, en yakışıklı olmayı istiyor, ben duygusu ben ben ben. Böyle bir şey bela bir şey ama bu içimizden geliyor, içten gelen bu duyguyu insanın içine bir de kalp koymuş. Kalp de 'bir dakika' diyor. Her yaptığının hesabını vereceksin, kendine gel. Önemli olan Allah'ın huzuruna yüz akıyla gidip hesap verebilmek."