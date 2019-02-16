DHA ANKARA - Özhaseki: Surda gedik açmasınlar istiyoruz (4)

‘EVİNİ BAĞINI SATTIRIRLAR’

AK Partili Özhaseki, Yenimahalle’deki bir restoranda, Bala ve Haymanalı vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tazminat cezasını ödemek için evini sattığı yönündeki iddialara değinen Özhaseki, “Kardeşim evini satmasına gerek yok. En kolay yol şu; bir daha yalan söylemesin, iftira etmesin ve evinde bağında otursun. Ama insanların onuruyla oynuyorsanız, yalan söylüyorsanız, evinizi bağınızı sattırırlar hiç dinlemezler. Kocaman ana muhalefetin başındasın, niye yalan söylüyorsun? Tanklar işte kapının önünde görmeye ne gerek var, davetiye mi göndereceğiz? Belli ki ihtilal yapılıyor, tank havaalanına niye gelir? Uçak niye uçar, meclis niye bombalanır? Ne yazık ki bunları da bu ülkede yaşadıkö dedi.

‘İNSANLARA NE SÖYLÜYORSANIZ YAPACAKSINIZ’

Ankara ile ilgili yapılacak her şeyi kitapçık haline getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın onayına sunduklarını ifade eden Özhaseki, “Burada bizim bütçemizle yapacaklarımız var, çok şükür benim bulduğum formüllerle yapacaklarım da var ama sizin desteğinizi istiyoruz. İlçelerde, merkezde eksiklerimiz var. Siz bize yardım ederseniz biz bu kitabı yayınlayacağız. Sözümüz olacak bu bizim, yoksa daha azını söyleyeceğiz. Çünkü insanlara ne söylüyorsanız yapacaksınız. Eğer yapamayacaksanız, söz vermeyin ve buraya yazmayın. Kitabımızı inceledikten sonra ‘Sonuna kadar destek vereceğim, siz merak etmeyin, devam edin’ dedi. Biz de bunları yazdık ve sizlerin huzuruna geldik. Allah izin verirse bizim bunları yapmaya gücümüz yeterö ifadelerini kullandı.