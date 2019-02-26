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DHA ANKARA - Özhaseki: 'Süt veririm, çay dağıtırım' diyorsanız, Allah yardım etsin bu şehre (EK)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 01:20 | Son Güncelleme

’BELEDİYE BAŞKANI HIRSIZLARA HAYATI ZEHİR EDER’ AK Parti'li Özhaseki, Altınpark’ta kuaför ve güzellik merkezi esnafıyla bir araya geldi.

’BELEDİYE BAŞKANI HIRSIZLARA HAYATI ZEHİR EDER’

AK Parti'li Özhaseki, Altınpark’ta kuaför ve güzellik merkezi esnafıyla bir araya geldi. Programda konuşan Özhaseki, belediye başkanının bir kesim haricinde kimse ile kavgası olmaması gerektiğini belirterek "Kaba tabirle sağcıyla, solcuyla, ortacıyla filan kavgası olmaz belediye başkanının. Belediye başkanının bir tek kavgası olur o bütçede gözü olan hırsızlarla. O hırsızlara hayatı zehir eder. Niye? Çünkü o bütçe beytül mal" dedi.

'RAKİPLERİMDEN BİR ŞEY ÇIKMADI'
En çok üzüldüğü şeyin rakiplerinin proje ortaya koyamaması olduğunu anlatan AK Parti'li Özhaseki şöyle konuştu:
"Benim gibi herkes kitabını yazar, altına imzayı atar, 5 sene sonra millet karşısına çıkar der ki, 'Arkadaş buraya yazmışsın; ama şunu niye yapmadın' diye hesap sorar. Doğruluk bu, dürüstlük bunu gerektirir. Bekliyorum şimdi. Rakiplere laf atıyorum arada, 'Kitabınızı yazın da görelim, neler vaat ediyorsunuz Ankara’ya?' Ben millet bahçesini nerede yapacağımı söyledim. Raylı sistemlerde ne yapacağımı söyledim, çocuk köyünü, kültür yolunu anlattım. Gençler için, kadınlar için projeler var. 'Siz ne söylüyorsanız lütfen söyleyin'. Karşıdan çıt yok. İki rakibim daha var oralardan bir şey çıkmadı. Ankara gibi bir büyükşehirde bunları yapmadan, proje ortaya koymadan insanın kendi kabiliyetini, kapasitesini, becerisini ortaya koymadan aday olmaz. Küçücük beldelerde, Anadolu’nun ücra köşelerindeki illerde bile herkes projelerini kitap haline getirip altına imza atıyor vatandaşa bir ahittir bu. 'Ben bunları yapacağım' demektir. Ancak ne yazık ki Ankara’mızda hala böyle bir projeyle karşılaşamadık" şeklinde konuştu.

Haber: Arda ERDOĞAN-Özgür ALTIN / ANKARA,(DHA)

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