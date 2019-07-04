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DHA ANKARA - Öztrak: Devletin her bir çiftçi ailesine 30 bin lira borcu var

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 22:47 | Son Güncelleme

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, tarıma verilen destek konusunda çifçilerin mağdur edildiğini belirterek, "En son baktığımda, bu ödenemeyen destekler nedeniyle devletin, her bir çiftçi ailesine ortalama olarak 30 bin lira borcu var" dedi.

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, tarıma verilen destek konusunda çifçilerin mağdur edildiğini belirterek, "En son baktığımda, bu ödenemeyen destekler nedeniyle devletin, her bir çiftçi ailesine ortalama olarak 30 bin lira borcu var" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Orhan Sarıbal, Türkiye Ziraat Odaları Birliği’ni (TZOB) ziyaret etti. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Öztrak, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın, tekrardan genel başkan seçilmesi dolayısıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti. Öztrak, “Biz, zaman zaman vatandaşta anketler yapıyoruz. Üretim ne demek? diye sorduğumuzda, bize diyorlar ki ‘toprak ve tarım demek.’ Ben sizin ambleminiz üzerinde yazan şu 3 kelimeyi de her zaman tekrarlarım, ‘vatan, hürriyet ve ekmek’ tarım bu. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın en önemli meselesi tarım. Türkiye’de son 20 yılda 2 Trakya büyüklüğündeki arazinin artık çiftçi tarafından ekilemez hale gelmesi dikkatle izlenmesi gereken bir hususturö ifadelerini kullandı.
‘DEVLETİN HER ÇİFTÇİYE 30 BİN TL BORCU VAR’
Mecliste çıkartılan bir kanunu hatırlatan Öztrak, konuşmasında şunları kaydetti:
“Bir kanun çıkarttık ve dedik ki, tarıma verilen destekler gayri safi yurtiçi hasılanın, yüzde 1’in altında olamaz. Fakat bugün baktığımız zaman, her yıl yüzde yarım olmuş. Hatta en son baktığımda, bu ödenemeyen destekler nedeniyle devletin, her bir çiftçi ailesine ortalama olarak 30 bin lira borcu var. Dünya’nın her yerinde tarım destekleniyor. Çünkü sonuç itibariyle tarım senede bir ya da 2 defa ürettiğiniz ama buna karşılık tüm yıl boyunca tüketim yaptığınız bir sektör. Böyle bir sektörün tamamen piyasa koşullarına bırakılması o sektörün bırakılması anlamına geliyor. Dolayısıyla ben Ziraat Odaları Birliği’nin Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğu kanaatindeyim. Çok önemli bir fonksiyonu var ve çiftçimizin meselelerine gerçekten sahip çıkmakta her zaman ön planda oldular. Tarım olmazsa üretim olmaz. Çiftçi üretecek malını satacak ve gidecek esnaftan mal alacak. Esnaf, çiftçiye malı satacak ve gidecek fabrikadan mal alacak. Fabrika malı üretecek işçisine para ödeyecek. Bu zincir böyle gidecek."
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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Öztrak'ın açıklamaları
Haber-Kamera: Kaan ULU / ANKARA,(DHA)
(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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