TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımda başarının gerçekleşmesi için anahtar rolün Devlet Su İşleri'nde (DSİ) olduğunu belirterek, "Yeni dönemde DSİ'yle birlikte sulamaya açmamız gereken 2 milyon hektar daha alan var. DSİ, bu işleri bitirdiği zamandan sonra artık yatırımcı kuruluş değil, sadece işletici kuruluş olacak ve Türkiye’nin sulama ile ilgili yatırımlarını bitirmiş, gururla göğsünü kabartan bir kuruluş olacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası’nın (İNTES) şehit yakınları, gaziler ve çiftçiler için düzenlediği geleneksel iftar programına katıldı. DSİ Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftara Bakan Pakdemirli’nin yanı sıra DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu ve çok sayıda davetli katıldı. İftar yemeği sonrası davetlilere seslenen Bakan Pakdemirli, Ramazan ayını şehit aileleri ve gazilerle birlikte geçirmeye özen gösterdiğini söyledi. Şehit aileleri ve gazilere yaptıkları fedakarlıklar için teşekkür eden Pakdemirli, "Ülkemizden de memnunuz, bayrağımızdan da çok memnunuz. Hep şunu söylüyoruz; 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' bu dördü bir arada olduğu sürece herkesle bir araya geliriz, herkesle bir masada otururuz ve konuşuruz. Bunu sağlarsak inşallah bu ezanlar camilerimizden susmayacak, bayrağımız da gönderden inmeyecektir. Bunun farklı şekilde olacağını düşünenler varsa, önümüzdeki binlerce yılda hüsrana uğrayacaklar bu millet ilelebet vatanına, milletine, bayrağına canları pahasına sahip çıkacaktır. Bu Anadolu toprakları, binlerce yıl şehitlerimizin kanlarıyla sulandı, gerekirse de binlerce yıl daha şehitlerimizin kanlarıyla sulanır" diye konuştu.

Pakdemirli, tarım alanında yapılan yatırımlarda DSİ’nin öncü görevi gördüğünü belirttiği konuşmasında, yeni dönemde DSİ eliyle Türkiye’de 2 milyon hektar alanın daha sulamaya açılacağını söyledi.