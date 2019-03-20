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DHA ANKARA - POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER KAZA YAPTI: 5 YARALI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 04:46 | Son Güncelleme

ANKARA'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

ANKARA'da polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücü, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil hurdaya dönerken, araçtaki 5 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. Cinnah Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri M.T. idaresindeki 06 RAJ 25 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Bölgedeki çok sayıda polis ekibi, otomobilin peşine düştü. Kilometrelerce süren kovalamacanın ardından Kırkkonaklar Mahallesi Şemsettin Günaltay Caddesi'ne giren otomobil, sürücüsü M.T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yaklaşık 100 metre sürüklenip hurdaya dönen otomobildeki 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı 5 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis ekipleri, sürücü M.T. ile 4 arkadaşını gözaltına aldı. Yapılan inceleme sonucunda, otomobil sürücüsü M.T'nin ehliyetsiz olduğu ve annesine ait otomobili kullandığı tespit edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Takla atan araçtan görüntü
- Olay yerinden görüntü
- Ekiplerin çalışması
- Kazada hafif yaralanan 5 kişiden görüntü
- Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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