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DHA ANKARA - Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 01:53 | Son Güncelleme

YARDIMLAŞMA PLATFORMUNUN BÖLGE SORUMLULUĞUNU YAPIYORDU Dilber Ay’ın, bir süredir 'Dünyayı İyilik Kurtaracak' isimli platformun Yenidoğan sorumluluğunu yaptığı öğrenildi.

YARDIMLAŞMA PLATFORMUNUN BÖLGE SORUMLULUĞUNU YAPIYORDU

Dilber Ay’ın, bir süredir 'Dünyayı İyilik Kurtaracak' isimli platformun Yenidoğan sorumluluğunu yaptığı öğrenildi. Platformun gönüllülerinden polis memuru Mustafa Şahin’in, Dilber Ay’ın vefatından bir gün önce yaptığı ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı.
Bu arada Dilber Ay’ın, diz kapaklarındaki rahatsızlıktan dolayı bir süredir özel hastanede tedavi gördüğü de öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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