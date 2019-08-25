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DHA ANKARA - SELFİE ÇEKMEK İSTEDİĞİ TÜFEKLE HAYATINI KAYBETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 04:20 | Son Güncelleme

ANKARA'da arkadaşlarıyla evinde bir araya gelen Ali Emir B.

ANKARA'da arkadaşlarıyla evinde bir araya gelen Ali Emir B. (18), selfie çekmek için eline aldığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, saat 02.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi 911. Cadde'de bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. 3 arkadaşıyla evinde bir araya gelen Ali Emir B., arkadaşına ait pompalı tüfeği eline alarak selfie çekmek istedi. Ali Emir B., pompalı tüfeğin aniden ateş alması sonucu başından vuruldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Ali Emir B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm haberini alarak adrese gelen Ali Emir B.'nin yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.
Olay anında evde bulunan Ali Emir B.'nin 3 arkadaşı gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Ali Emir B.'nin ölümüne neden olan pompalı tüfeği incelemeye alan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden görüntü
- Polis ekiplerinin çalışması
- Evdeki kişilerin gözaltına alınması
- Genel ve detay
Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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