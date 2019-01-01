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DHA ANKARA - SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALAN OTOMOBİL, KULLANILMAZ HALE GELDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 08:08 | Son Güncelleme

ANKARA’da seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.  Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda, Ümitköy yönüne giden 07 HCD 07 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı.

ANKARA’da seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda, Ümitköy yönüne giden 07 HCD 07 plakalı otomobil, seyir halindeyken alev aldı. İsmi öğrenilemeyen sürücü ve yanındakiler, aracı sağa çekip indi. Alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Küle dönen araçtan görüntü
- Vatandaşın telefonuna yansıyan görüntüler
- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Özgür ALTIN /ANKARA,(DHA)

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