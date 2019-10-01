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DHA ANKARA - Siirt'te etkisiz hale getirilen teröristlerden biri Gri Liste'de çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 22:03 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Serhat Iğdır’ kod adlı Atilla Çakmaz olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Serhat Iğdır’ kod adlı Atilla Çakmaz olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 3 gün önce Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "5 teröristten birinin; Terörden Arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Serhat Iğdır’ kod adlı Atilla Çakmaz olduğu tespit edilmiştir" denildi. Ayrıca, etkisiz hale getirilen diğer teröristlerden birinin de ‘Zinar Zagros’ kod adlı Yusuf Korkmaz olduğu tespit edildi.
FOTOĞRAFLI
Haber: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

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