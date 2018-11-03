İÇLERİ Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi İlçesi Cudi Dağı bölgesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerden 'Kemal Bagok' kod adlı Lokman Genç'in 4 Ekim 2018 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde meydana gelen ve 8 askerin şehit olduğu terör saldırının faili olduğu belirtildi.
Şırnak'ın Silopi İlçesi Cudi Dağı bölgesinde süren operasyonlarda Helenepir Tepe kırsalında bulunan bir mağarada kaldıkları tespit edilen 8 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte silah, teçhizat ve yaşam malzemeleri de ele geçirildi. 31 Ekim'de Güçlükonak'ta ölü olarak ele geçirilen teröristlerden Kemal Bagok kod adlı 'Lokman Genç'in 4 Ekim 2018 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde meydana gelen ve 8 askerin şehit olduğu terör saldırısının faillerinden olduğu öğrenildi.
Öte yandan, il genelinde 31 Ekim- 2 Kasım 2018 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 1'i sağ, 17'si ölü olmak üzere toplam 18 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şırnak Il Jandarma komutanlığınca, 02 Kasım 2018 tarihinde başlatılan Hançer-6 operasyonunda, Silopi ilçesi Cudi Dağı Helenepir Tepe kırsalında bulunan bir mağarada 8 terörist tespit edilmiş olup; mağaraya yapılan operasyonla 8 terörist silah, teçhizat ve yaşam malzemeleri ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. İl genelinde 31 Ekim-2 Kasım 2018 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda; 1'i sağ, 17'si ölü olmak üzere toplam 18 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 31 Ekim 2018 tarihinde Güçlükonak ilçesinde ölü olarak ele geçirilen 'Kemal Bagok' kod adlı Lokman Genç adlı teröristin 4 Ekim 2018 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesinde meydana gelen ve 8 askerin şehit edilmesi ile sonuçlanan olayın failleri arasında bulunduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
Haber: ANKARA,(DHA)
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