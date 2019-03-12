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DHA ANKARA - Soylu: PKK'ya katılımın en çok olduğu yer, İstanbul'da Esenyurt HDP İlçe Teşkilatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 21:35 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "PKK’ya katılımın en çok olduğu yer, İstanbul’da Esenyurt HDP İlçe Teşkilatı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "PKK’ya katılımın en çok olduğu yer, İstanbul’da Esenyurt HDP İlçe Teşkilatı. Doğu ve Güneydoğu’da artık katılım yapamıyorlar. Cesaretlendiremiyorlar kimseyi. Esnaftan haraç alamıyorlar. Eskiden terörist cenazelerine gidiyorlardı. Hadi gitsinler de şimdi göreyim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ankara Caddesi'nde toplanan kalabalığa seslenen Bakan Soylu, Cumhur İttifakı Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için 31 Mart yerel seçimlerinde destek istedi.

'PKK’YA KATILIM 30 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE'

Son 30 yılda PKK’ya katılımın en düşük seviyelerde olduğunu belirten Bakan Soylu, "Terör örgütünü hem dağlarda, hem Irak’ın kuzeyinde, hem Suriye’de köşeye sıkıştırdık. Terör örgütünü bitiriyoruz. 15 bin terörist vardı dağlarda, 700 terörist kaldı. Evlatlarımız şu anda, havadan ve karadan operasyonda. PKK’ya katılımın en çok olduğu yer İstanbul’da Esenyurt HDP İlçe Teşkilatı. Doğu ve Güneydoğu’da artık katılım yapamıyorlar. Cesaretlendiremiyorlar kimseyi. Esnaftan haraç alamıyorlar. Eskiden terörist cenazelerine gidiyorlardı. Hadi gitsinler de şimdi göreyim" dedi.

'BU MİLLETE HİÇ BİR ZAMAN HİLE YAPMADIK'

Soylu, hiçbir zaman hileye başvurmadıklarının altını çizdiği konuşmasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye büyük bir tezgah hazırladığını belirterek, şunları söyledi:
"3 tane oyu alabilmek için, o koltuğa oturabilmek için, memleketimin geleceğini, yarınlarını kaosa döndürmek istiyorlar. Bunlara müsaade etmeyin. Bizim eksiğimiz olabilir ama biz bunlar gibi hep 3 kaşıkla yemek yemedik. Allah bize hep tek kaşıkla yemek yemeyi nasip etti. Tayyip Erdoğan’a ne kadar iftira, hakaret edelerse etsinler sizden, milletinden hiç vazgeçmedi."

'DOĞU'DA, GÜNEYDOĞU'DA 24 SAAT HUZUR VAR'

Bakan Soylu, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde hem kırsalda hem de şehirlerde günün 24 saati huzur olduğunu belirterek, "31 Mart akşamı biz bir zafiyetle karşı karşıya kalırsak, 1 Nisan’dan itibaren, 6 yaşındaki çocukların eline taşı verirler. Kaymakamların ve valilerin itibarlarını alt üst ederler. Siirt hastanesini yakarlar. 'Hakkari Havalimanı olmasın' diye 507 kez saldıranlar her şeyi yapar. Dağlarda, şehrin içerisinde 24 saat huzur var. Şükürler olsun, terör örgütüne tarihi cevaplar veriyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Soylu'nun konuşması

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM / ANKARA,(DHA)

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