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DHA ANKARA - Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ‘Karaçam Ormanı’ açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 01:02 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanlığı, Bahçeköy Orman işletme Müdürlüğü’ne bağlı Karaçam Ormanları’nda yenileme amacıyla karaçam ağaçlarının sahadan kaldırılarak, yeni fidan dikimi yapıldığını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanlığı, Bahçeköy Orman işletme Müdürlüğü’ne bağlı Karaçam Ormanları’nda yenileme amacıyla karaçam ağaçlarının sahadan kaldırılarak, yeni fidan dikimi yapıldığını duyurdu. Açıklamada, sosyal medyada yer alan iddiaların aksine bölgenin farklı bir amaçla kullanılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Karaçam Ormanları’yla ilgili sosyal medyada yer alan kimi iddialar üzerine orman alanında yapılan çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bahçeköy Orman işletme Müdürlüğü’ne bağlı Kurtkemeri Orman İşletme Şefliği 119 No’lu Bölmesinde geçmiş yıllarda oluşturulmuş olan Karaçam Ormanları’nın ‘büyümelerinin durmuş olması, çeşitli zararlıların etkilerine maruz kalmaları ve yetişme ortamına yeterli uyumu sağlayamamaları’ gibi nedenlerle yeni fidanlarla ormanın yenilenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle mevcut karaçam ağaçlarının sahadan kaldırılarak, yeni fidan dikimi ve ağaçlandırma yapmak amacıyla arazinin hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. 2019 Kasım-Aralık aylarında 8 bin 300 adet fidan alana dikilecektir. Söz konusu çalışma idaremizin gözetim ve denetimi altında, ormancılık teknik icaplarına göre yürütülmektedirö denildi.
Açıklamada, bölgedeki orman sahalarının başka bir amaçla kullanılmasının asla söz konusu olmadığı ve yapılan çalışmanın ormanın devamlılığını sağlamak maksadıyla yapılan bir ormancılık faaliyeti olduğu vurgulandı.

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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