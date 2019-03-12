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DHA ANKARA - TBMM Başkanı Şentop'tan 'İsitklal Marşı' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 23:42 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yılı ve İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü nedeniyle mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yılı ve İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma günü nedeniyle mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop mesajında, İstiklal Marşı'nın edebi bir metin olmanın ötesinde, Türkiye'nin milli mutabakatının ve ebediyen hür kalma iradesinin tezahürü olduğunu vurgulayarak, "Bugün, edebi bir metin olmanın ötesinde ve üstünde, milli mutabakatımızın ve ebediyen hür kalma irademizin tezahürü olan İstiklal Marşı’nın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 98. yıl dönümü... Bu anlamlı gün münasebetiyle bazı hususları paylaşmayı faydalı buluyorum. Mazisi, misyonu ve yetenekleri itibariyle mümtaz bir topluluk olan milletimizin boyunduruk altına alınmaya çalışıldığı, vatanımızın işgal edildiği bir dönemde İstiklal Marşı ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu maksatla açılan yarışmada, yarışmaya katılmadığı halde Burdur Milletvekili ve döneminde ‘İslam Şairi’ namıyla tanınan Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı İstiklal Marşı, 12 Mart 1921’de Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş ve o günden bugüne milletimizin gururla okuduğu bir metin olmuştur" ifadesini kullandı.

'MİLLETİMİZE REHBER OLMAYI SÜRDÜRMEKTEDİR'

Şentop, bugün kabulünün 98'inci yıl dönümünün anıldığı İstiklal Marşı'nın, Milli Mücadele ruhunun özeti olduğunu kaydetti. İstiklal Marşı'nın bağımsız bir gelecek iradesinin önsözü olduğunu kaydeden Şentop, "Bir istiklal manifestosuna, bir hürriyet beyanına ihtiyaç duyulan bir devrin ürünü olmakla birlikte diriliğini ve muhtevasındaki manayı hala korumakta, milletimize rehber olmayı sürdürmektedir" dedi.

'ALLAH HER GÜÇLÜK KARŞISINDA İSTİKLAL MARŞI RUHUYLA HAREKET ETMEYİ NASİP ETSİN'

İstiklal Marşı'nın tarihe yön veren bir milletin vazifelerini anlatması, karşılaştığı güçlükleri aşabilecek ruhu içermesi, yolunu çizmesi, yönünü tayin etmesi ve dara düştüğünde ihtiyaç duyduğu kudreti devşirmesi için, başta gençler olmak üzere herkes için önemli dersler içerdiğine vurgu yapan Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde yürütülen Milli Mücadele sayesinde mağlup edilen işgal hareketinin günümüze kadar farklı kisvelerle milletimize ve vatanımıza musallat olma çabasında olduğu malumdur. Her ortaya çıkışında karşısında aziz ve şerefli milletimizi bulan bu işgal teşebbüslerinin sonuncusu olan 15 Temmuz darbe girişimi de, yine ‘ezelden beri hür yaşamış, hiçbir çılgının kendisine zincir vurmasına müsaade etmemiş, yurduna alçakları uğratmamaya yeminli, okunan ezanları varlığının temeli saymış ve hayasızca akınları durdurmak için gövdesini siper eden’ milletimiz tarafından alt edilmiştir. Hakk’a tapan milletin istiklalini, hür yaşamış nazlı bayrağımızın hürriyetini, bağımsız kalma iradesini ve Milli Mücadele neferlerinin azametli gayretini hatırlatan İstiklâl Marşı’nın kabulü vesilesiyle Birinci Meclis’in gazi hey’etini ve milletimizin Büyük Türkiye davasına emek vermiş her bir ferdini hayırla yad ediyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Allah bu millete her güçlük karşısında İstiklal Marşı ruhuyla hareket etmeyi nasip etsin."

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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