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DHA ANKARA - TBMM Başkanı Şentop'tan 'Sivas Kongresi' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 22:55 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü için yayımladığı mesajda, "Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımızı saygı ve hürmetle selamlıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü için yayımladığı mesajda, "Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımızı saygı ve hürmetle selamlıyorum" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı. Şentop, Sivas Kongresi'ni Türk tarihinin parlak sayfalarından biri olarak tanımladığı mesajında, "Bugün, işgal ve istila tehdidi karşısında milli mücadele ruhunu yükseltmeyi en asli vazifesi sayan milletimizin şanlı tarihinin parlak sayfalarından birini teşkil eden, istiklâl-i tam iradesini milletle buluşturarak topyekun bir direniş hattının inşa edilmeye başlandığı Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bundan 100 yıl önce milli iradeyi temel alan, seçilmiş temsilcilerin katılımıyla toplanan Sivas Kongresi'nde milli mücadelenin esasları belirlenmiş, işgale karşı konulacağı, manda ve himayenin asla kabul edilemeyeceği, vatanın tüm zorluklara ve yokluklara karşı savunulacağı vurgulanmıştır. Bu yüzden Sivas Kongresi, milli mücadelenin dönüm noktalarındandır" ifadelerine yer verdi.
Mesajında, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarını saygı ve şükranla anan Şentop, şunları kaydetti:
"Milletimizi tek vücut haline getirerek bağımsızlığımızın kazanılmasını ve ardından Cumhuriyetimizin kuruluşunu sağlayan, milletimizin kendi ruhundan şekillenerek inşa etmiş olduğu yüce Meclisimiz, Sivas Kongresi'nde ortak bir ruhla birleşen, vatan aşkı ile bütünleşen vatanperverlerin gayretiyle inşa edilmiştir. Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımızı saygı ve hürmetle selamlıyorum."

Haber: ANKARA,(DHA)

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