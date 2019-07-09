DHA ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi' tartışması

'ESKİ SİSTEME DÖNÜŞ ÖZLEMİ GERİCİLİKTİR' Sisteme yönelik eleştirilere yanıt veren Akçay, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin kefil ve referansının milli irade ve Türkiye'nin siyasal tarihi olduğunu belirterek şöyle konuştu: "24 Haziran 2018 genel seçimleriyle de bu karar teyit ve tescil edilmiş, mühür vurulmuştur. Artık geri dönüş olmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin kefil ve referansı milli irade ve siyasal tarihimizdir. Bu sisteme günlük siyasi dürtülerle değil, bir zaruret sonunda geçilmiştir. Yapacağımız iş, bu sistemin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşip işletilmesine çalışmaktır. Her ne ad altında olursa olsun eski sisteme dönüş özlemi taşımak siyasal gericiliktir."

'EN ÇOK İKTİDAR PARTİSİ TARTIŞIYOR'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Akçay'ın, "Eski sisteme dönüş özlemi taşımak, siyasal gericiliktir" sözlerine tepki gösterdi. Sistemin en çok AK Parti içinde tartışıldığını öne süren Özel, 'Güçlü Meclis' söyleminin bilbordlarda kaldığını belirterek, "İktidar partisine mensup milletvekilleri dahi, Genel Başkanları'nın başkanlığındaki değerlendirme toplantılarında, bakanların Meclis'e gelmemesini, yürütmenin milletvekillerinden kopukluğunu, eleştirilerin bakanlar tarafından dikkate alınmadığını söylüyorlar. Bu rejimi, yeni dönemi en çok iktidar partisi kendi içinde tartışıyor, tartışmaya da muhtaç."

'CHP NE İSTEDİĞİNİ BİLMİYOR'

CHP'li Özel'in sözlerine yanıt, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan geldi. Muş, CHP'nin sistem, anayasa gibi konuları sadece eleştirdiğini ancak ellerinde hiçbir veri ve hazırlığın olmadığını söyledi. CHP'nin söyleminin net olmadığını aktaran Muş, "Sistemle ilgili senin fikrin ne, önerin ne, neyi savunuyorsun? Savunduğunu vatandaşa bir anlat. Vatandaş bunu oylamış. Senin bir önerin varsa, burada gücün yeterse çıkarırsın, götürürsün halka, ne alacağını görürsün. Arkadaşlar, kimseden çekindiğimiz yok, hele hele CHP'den hiçbir çekincemiz yok. CHP kendi haline baksın. Bir kere siz parti olarak neyi savunduğunuzu ortaya koyun, neyin peşindesiniz onu bir açıklayın. 'Parlamenter sistem' mi diyorsunuz, başka bir şey mi söylüyorsunuz, ne söylediğiniz belli değil." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile CHP'li milletvekillerinin söylemleri arasında çelişkiler olduğunu belirten Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sürekli bir eleştiri, sisteme eleştiri, gelen kanun teklifine eleştiri, her şeye eleştiri. Önerinizi bir ortaya koyun, topluma gidin, paylaşın, ne istediğinizi anlatın, ne istediğinize bir kere bir karar verin. Siz ne istiyorsunuz? 'Parlamento güçsüzleşti, yürütme güçlendi, AK Parti milletvekilleri şöyle söylüyor, onlar böyle söylüyor.' Onları bir tarafa bırakın. Biz arkadaşlarımızın ne söylediklerini biliyoruz, neyi savunduğumuzu da biliyoruz, ne yaptığımızı da biliyoruz. Ama siz ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Çıkın, söyleyin bakalım, nedir sizin görüşünüz, neyi eleştiriyorsunuz, ne istiyorsunuz? Onu bir açıklayın, biz de görelim. Çünkü Genel Başkanınız başka bir şey söylüyor, siz burada başka bir şey söylüyorsunuz, ikinizin arasında da çelişkiler var. Açıklayın, biz de öğrenelim."