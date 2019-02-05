HABER

DHA ANKARA - TBMM Genel Kurulu'nda, 'Salda Gölü' tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 21:26 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde 'Millet Bahçesi' yapılacağını açıklaması ile başlayan tartışmalar TBMM Genel Kurulu'nda devam etti.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde 'Millet Bahçesi' yapılacağını açıklaması ile başlayan tartışmalar TBMM Genel Kurulu'nda devam etti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ile CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in Salda Gölü ile ilgili eleştirilerine, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş cevap verdi.
Salda Gölü'nde yapılacağı belirtilen 'Millet Bahçesi' tartışmaları TBMM Genel Kurulu’nda devam etti. Salda Gölü için, 'Türkiye'nin Maldivleri' diyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, "Az bilinmesi ve ziyaret edilmesiyle bugüne kadar bozulmadan kalan bu saklı cennet, ülkemizin en derin, dünyanın ise üçüncü en derin gölüdür. Yine ülkemizin en temiz gölleri listesinde birinci, dünyada ise beşinci sıradadır. Bu saklı cennet ise bugün Millet Bahçesi olma tehlikesiyle karşı karşıya. Yani burası zaten doğal park. Uzmanlık alanı beton olan TOKİ'yi buraya sokma çabanızın altında ne var? Orada ihale almak için çabalayan bütün AK Parti'li arkadaşlara söylüyorum: Salda Gölü'ne dokunmayın, milletin kendisi oraya sahip çıkar" diye konuştu.

'SEÇİM YATIRIMI OLDUĞU AŞİKAR'
CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker ise Salda Gölü’ne Millet Bahçesi yapılma hazırlığının seçim yatırımı olduğunu ileri sürerek, "Salda Gölü'ne Sayın Bakan Murat Kurum ziyaretleri sırasında millet parkı yapacağının müjdesini vermiş. Yani bu teklifin, bu vaadin bir seçim yatırımı olduğu aşikar. Salda Gölü Türkiye’nin en derin ve en temiz göllerinden biri. Yaklaşık 110 kuşa ev sahipliği yapmakta ki bunun 75'i Bern Sözleşmesi'ne göre koruma altında. Burada bir festival etkinliği yapmak bizlere göre doğaya yapılacak bir katliamdır, akıllara ziyan bir eylemdir. Bu yüzden, bundan vazgeçilmesini istiyoruz” dedi.

'BİLGİ KİRLİLİĞİ VAR'
Yapılan eleştirilere AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş cevap verdi. Muş, Salda Gölü'nde Millet Bahçesi yapılmasıyla, kontrolsüz bir yapılaşmanın önüne geçilmesinin amaçladıklarını belirtti. Muş, "Sanki Salda Gölü'nde yapılaşma olacak, binalar yapılacak gibi bir bilgi kirliliği bulunuyor. Göl, sit alanının ötesinde özel çevre koruma bölgesi ilan ediliyor. Daha sıkı bir koruma tedbiri uygulanacak. Geçen sene 500 bin kişi gölü ziyarette bulundu. Bütün çabalara rağmen çadırlar, derme çatma yapılar oraya kuruluyor. Bunların kanalizasyonu yok. Arabayla kıyıya kadar geliniyor. Bakanlığın yapmaya çalıştığı gölü korumak. Kontrol altına alınmaya çalışılan, korunmaya çalışılan gölün kendisidir. Gölün, bu doğa harikasının o beyazlığını, kumsallarını, güzelliğini sürdürmek için bakanlık gereken çabayı gösterecektir. Amaç kesinlikle Salda Gölü'nün imara açılması değildir, kontrolsüz bir yapılaşmanın önüne geçilmesidir" diye konuştu.

Haber: ANKARA,(DHA)
==================

Duyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorumDuyan şaşkına döndü: Fotoğraftaki halime geri dönmek istiyorum
GÜNCELLEME - Otobüste rahatsızlanan Suriyeli çocuk yaşamını yitirdiGÜNCELLEME - Otobüste rahatsızlanan Suriyeli çocuk yaşamını yitirdi
ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Seçimlere sayılı günler kala gündem sarsacak iddia! Ankara'da...

Seçimlere sayılı günler kala gündem sarsacak iddia! Ankara'da...

Fenerbahçeli futbolcu kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçeli futbolcu kadro dışı bırakıldı

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

'Eski bakanlara sefil olmamaları için ömür boyu maaş bağladık'

'Eski bakanlara sefil olmamaları için ömür boyu maaş bağladık'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ALS, SMA hastalıklarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması kabul edildi

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

Antalya'nın 5 ilçesinde okullar yarın tatil edildi

Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili

Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı

Tezkere kabul edildi! Türk askeri 1 yıl daha orada

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çipras'tan ortak açıklama

Erdoğan ve Çipras'tan önemli açıklamalar!

Son dakika! Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Antalya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Antalya'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.