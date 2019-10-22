2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri, 6 Kasım’da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başlayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Bütçesi’nin sunumunu, perşembe günü TBMM’de yapacak. TBMM Plan ve Bütçe görüşmeleri ise 6 Kasım da başlayacak. Buna göre, 6 Kasım Çarşamba günü Bütçe Kanunu Teklifi ve Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Geneli İle Sayıştay Raporları üzerindeki görüşmelerle başlayacak. Tüm takvim ise şöyle:

"7 Kasım Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi, 8 Kasım Cuma Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı, 11 Kasım Pazartesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 12 Kasım Salı Sağlık Bakanlığı, 13 Kasım Çarşamba Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 14 Kasım Perşembe Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Kasım Cuma Kültür ve Turizm Bakanlığı, 18 Kasım Pazartesi Dışişleri Bakanlığı, 19 Kasım Salı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 20 Kasım Çarşamba Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, 21 Kasım Perşembe İçişleri Bakanlığı, 22 Kasım Cuma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 25 Kasım Pazartesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 26 Kasım Salı Milli Savunma Bakanlığı, 27 Kasım Çarşamba Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Kasım Perşembe Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve 29 Kasım Cuma Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülecek."

Haber: Besti KARALAR / ANKARA,(DHA)

