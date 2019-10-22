HABER

DHA ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe görüşmeleri 6 Kasım’da başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 21:42 | Son Güncelleme

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri, 6 Kasım’da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başlayacak.

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri, 6 Kasım’da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda başlayacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Bütçesi’nin sunumunu, perşembe günü TBMM’de yapacak. TBMM Plan ve Bütçe görüşmeleri ise 6 Kasım da başlayacak. Buna göre, 6 Kasım Çarşamba günü Bütçe Kanunu Teklifi ve Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Geneli İle Sayıştay Raporları üzerindeki görüşmelerle başlayacak. Tüm takvim ise şöyle:
"7 Kasım Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi, 8 Kasım Cuma Ticaret ve Ekonomi Bakanlığı, 11 Kasım Pazartesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, 12 Kasım Salı Sağlık Bakanlığı, 13 Kasım Çarşamba Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 14 Kasım Perşembe Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Kasım Cuma Kültür ve Turizm Bakanlığı, 18 Kasım Pazartesi Dışişleri Bakanlığı, 19 Kasım Salı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 20 Kasım Çarşamba Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar, 21 Kasım Perşembe İçişleri Bakanlığı, 22 Kasım Cuma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 25 Kasım Pazartesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 26 Kasım Salı Milli Savunma Bakanlığı, 27 Kasım Çarşamba Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Kasım Perşembe Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve 29 Kasım Cuma Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülecek."
Haber: Besti KARALAR / ANKARA,(DHA)

PARTNER 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor! 'Aşk ile çalışan yorulmaz!' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakın günde kaç saat uyuyor!
Sakarya'da orman yangınıSakarya'da orman yangını
Bodrum Cup'ta deniz üzerinde sergiBodrum Cup'ta deniz üzerinde sergi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Satan satana! Tam 7 ton

Satan satana! Tam 7 ton

Her şey bir anda oldu! Raylara atladı

Her şey bir anda oldu! Raylara atladı

İYİ Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması

İYİ Parti'den dikkat çeken 'anket' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı kahreden haberi duyurdu: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Avcılar'da müftülük lojmanı ve 45 yıllık bina mühürlendi

Avcılar'da müftülük lojmanı ve 45 yıllık bina mühürlendi

AK Partili yöneticiler ölümden döndü

AK Partili yöneticiler ölümden döndü

İBB Beşiktaş'taki arazisini satışa çıkardı

İBB satışa çıkardı! Tam bir servet

Son dakika: Emine Bulut'u öldüren Fedai Varan için verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz!

Emine Bulut'un katili için verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz!

Türkiye'den Şili'ye seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan o ülkeye seyahat uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.