HABER

DHA ANKARA - TBMM'de 'Nöbetçi Bakan' uygulaması başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 21:35 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 'Nöbetçi Bakan' uygulaması, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile başladı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisinde (TBMM) 'Nöbetçi Bakan' uygulaması, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile başladı. Bakan Selçuk, "Askerde ilk nöbet bana düşerdi. Bakan oldum, Meclis’e nöbetçi uygulaması getirildi, yine ilk nöbeti ben tuttum" dedi.

TBMM'de 'Nöbetçi Bakan' uygulaması Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile başladı. Saat 14.30 sıralarında Meclis’e gelen Bakan Selçuk, kendisinden randevu alan AK Parti, CHP ve MHP'li milletvekilleri ile görüştü. Bakan Selçuk görüşmelerini tamamladıktan sonra saat 19.00 sıralarında Meclis’ten ayrıldı. Meclis’in ilk nöbetçi bakanı olan Siya Selçuk, bu duruma ilişkin Twitter’dan açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Öğrenciyken çok nöbet tuttum. Öğretmenlikten hatırladığım 'sen gençsin tutarsın' sözleriydi. Askerlikte ilk nöbet bana düşerdi genelde. Bakan oldum, Meclise nöbetçi bakan uygulaması getirildi, yine ilk nöbeti ben tutum. Tüm nöbetçi öğretmenlere selam ederim, sizinleyim" ifadelerini kullandı.

Haber: Nursima ÖZONUR / ANKARA,(DHA)

Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!
Erciş eski Belediye Başkanı HDP'li Çetin, tutuklandıErciş eski Belediye Başkanı HDP'li Çetin, tutuklandı
Kahreden haber: 1 asker şehitKahreden haber: 1 asker şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi!

Satan satana! Tam 7 ton

Satan satana! Tam 7 ton

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Selmet Şükür’ün yargılandığı davada yeni gelişme

Her şey bir anda oldu! Raylara atladı

Her şey bir anda oldu! Raylara atladı

Emine Bulut'un katili için verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz!

Emine Bulut'un katili için verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz!

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Tel Abyad'dan acı haber! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Az önce duyuruldu! Öldürüldüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı kahreden haberi duyurdu: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Avcılar'da müftülük lojmanı ve 45 yıllık bina mühürlendi

Avcılar'da müftülük lojmanı ve 45 yıllık bina mühürlendi

AK Partili yöneticiler ölümden döndü

AK Partili yöneticiler ölümden döndü

İBB Beşiktaş'taki arazisini satışa çıkardı

İBB satışa çıkardı! Tam bir servet

Son dakika: Emine Bulut'u öldüren Fedai Varan için verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz!

Emine Bulut'un katili için verilen müebbet hapis cezası kararına itiraz!

Türkiye'den Şili'ye seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan o ülkeye seyahat uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.