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DHA ANKARA - TERS YÖNDE İLERLEYEN SÜRÜCÜ KAZAYA NEDEN OLDU: 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 07:31 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde ters yönde ilerleyen ve alkollü olduğu iddia edilen sürücünün otomobiliyle başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde ters yönde ilerleyen ve alkollü olduğu iddia edilen sürücünün otomobiliyle başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Sabaha karşı Atatürk Bulvarı Ulus istikametinde 34 BEH 164 plakalı otomobiliyle ters yönde ilerleyen ve ismi henüz öğrenilemeyen alkollü sürücü 06 AD 9455 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ters yönde ilerleyen otomobil trafiğin akış yönüne döndü. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de bulvar üzerinde güvenlik önlemi alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Sağlık ekiplerinden görüntü
- Polis ekiplerinden görüntü
- Polis ekiplerinin çalışmasından görüntü
- Kazaya karışan 2 araçtan görüntü
- Genel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

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