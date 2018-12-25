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DHA ANKARA - TERS YÖNDEN İLERLEYEN OTOMOBİL, KAZAYA NEDEN OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 03:23 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çankaya ilçesi Cinnah Caddesi'nde ters yönde ilerleyen Metin A.

ANKARA'nın Çankaya ilçesi Cinnah Caddesi'nde ters yönde ilerleyen Metin A. idaresindeki otomobilin, alt geçitte başka bir araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Ankara'nın Çankaya ilçesinde saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Cinnah Caddesi'nde ters yönde ilerleyen Metin A. idaresindeki 06 KFK 35 plakalı otomobil, Kuğulu Alt Geçidi'nde Özcan H. idaresindeki 61 EF 008 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Özcan H. yaralanırken, iki araçta da hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Özcan H., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanstan inerek kendi imkanlarıyla hastaneye gideceğini söyledi. Kaza nedeniyle Kuğulu Alt Geçidi Çankaya istikameti yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Polis ekipleri de bu sırada, başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Araç sürücülerinin ifadesine başvuran polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Polislerden görüntü
- Sağlık ekiplerinden görüntü
- Kazaya karışan araçlardan görüntü
- Kaza yerinden görüntü
- Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ / ANKARA,(DHA)

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