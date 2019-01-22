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DHA ANKARA - TESLİM OLAN PKK'LI TERÖRİST, ÖRGÜTÜN GERÇEK YÜZÜNÜ ANLATTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 18:33 | Son Güncelleme

PKK terör örgütünden kaçarak teslim olan 'Hogir' kod adlı terörist ifadesinde, örgütün sözde yöneticisini başka bir teröristle uygunsuz halde yakalayan 'Cihan' kod adlı teröristin kurşunlanarak infaz edildiğini söyledi.

PKK terör örgütünden kaçarak teslim olan 'Hogir' kod adlı terörist ifadesinde, örgütün sözde yöneticisini başka bir teröristle uygunsuz halde yakalayan 'Cihan' kod adlı teröristin kurşunlanarak infaz edildiğini söyledi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; 'Hogir' kod adlı terörist ifadesinde, 14- 15 yaşlarındayken çocukluk arkadaşı 'Cihan' kod adlı teröristle örgüte katıldıklarını, aynı kampta eğitim aldıklarını söyledi. Terörist, arkadaşı 'Cihan' kod adlı teröristin örgütün elebaşlarına hizmette kullanıldığını, grubun sözde yöneticisinin barınağına yemek götürmek amacıyla girdiğinde, onu başka bir teröristle uygunsuz halde yakaladığını söyledi. 'Hogir', bu durumdan kimseye bahsetmemesi yönünde ciddi baskı yapılan arkadaşının, 'ajan' olmakla suçlandığını ve örgüt mensupları tarafından dövüldüğünü, çeşitli işkencelere maruz kaldığını, sözde mahkemede infaz edilmesinin kararlaştırıldığını anlattı. 'Hogir', 'Cihan' kod adlı teröriste infazdan önce kendi mezarını kazdırdıklarını ve çocukluk arkadaşının gözleri önünde kurşuna dizildiğini söyledi. 'Hogir', arkadaşının başına gelenlerin kendi başına da gelmesinden endişe duyarak teslim olduğunu belirtti.

Haber: ANKARA,(DHA)

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