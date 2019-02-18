HABER

DHA ANKARA - TRAFİKTE MOTOSİKLETTEN HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 03:36 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde trafikte hareket halindeki motosikletten havaya ateş açan kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı.

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde trafikte hareket halindeki motosikletten havaya ateş açan kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesindeki İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İş yerlerinin bulunduğu cadde üzerinde ilerleyen 3 motosikletli, konvoy yapmaya başladı. Peş peşe ilerleyen motosikletlerden birinde bulunan kişi, o esnada tabancasını çıkararak arka arkaya silahını havaya ateşledi. Trafiği tehlikeye düşüren şüpheliler bir süre sonra gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-------------------------------
-Havaya ateş açılma anı

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

Beyazıt Öztürk, YouTube kanalı açtı! Kırdı geçirdiBeyazıt Öztürk, YouTube kanalı açtı! Kırdı geçirdi
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal Kılıçdaroğlu’na Osmaniye’den yüklendiAk Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal Kılıçdaroğlu’na Osmaniye’den yüklendi
Asker uğurlamasında zincirleme kaza: Yaralılar varAsker uğurlamasında zincirleme kaza: Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Aslan, Paşa'yı dağıttı! Feghouli 3 golle şov yaptı

Aslan, Paşa'yı dağıttı! Feghouli 3 golle şov yaptı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Asker uğurlamasında zincirleme kaza: Yaralılar var

Asker uğurlamasında zincirleme kaza: Yaralılar var

İstanbul'da korkunç kaza! Sıkıştığı yerden 1.5 saatte çıkabildi!

İstanbul'da korkunç kaza! Sıkıştığı yerden 1.5 saatte çıkabildi!

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya açıkladı: 100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Bizans döneminden kaldı! Harekete geçildi, turizm merkezi olacak

Bizans döneminden kaldı! Harekete geçildi, turizm merkezi olacak

Hatay Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş intihar etti

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Eylem hazırlığındaydılar! PKK operasyonunda 735 gözaltı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.