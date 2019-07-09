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DHA ANKARA - Turgut Arslan’ı ağır yaralayan darbeci asker için istenen ceza belli oldu (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 18:19 | Son Güncelleme

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 244 kişinin yargılandığı davada, aralarında dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Arslan’ı başından vurarak ağır yaralayan, koruması Hasan Gülhan’ı şehit eden darbeci eski Albay Erkan Öktem’in de bulunduğu 175 sanığın 10’ar kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet ve bin 32’şer yıla kadar hapis cezası istenildi.

15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 244 kişinin yargılandığı davada, aralarında dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Arslan’ı başından vurarak ağır yaralayan, koruması Hasan Gülhan’ı şehit eden darbeci eski Albay Erkan Öktem’in de bulunduğu 175 sanığın 10’ar kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet ve bin 32’şer yıla kadar hapis cezası istenildi.

Aslan ve korumasının, darbe girişimi gecesi elleri ve gözleri bağlı bir şekilde, sanık eski kurmay Albay Erkan Öktem ve sanık eski Üsteğmen Mehmet Emin Deniz tarafından infaza götürülmesi güvenlik kameralarına yansımıştı.

Haber: Özkan ARSLAN / ANKARA,(DHA)

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