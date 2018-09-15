DHA ANKARA - Türkiye, Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutladı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Kafkas İslam Ordusu öncülüğünde Bakü'nün düşman işgalinden kurtarılarak, Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan etmesinin 100. yıldönümünü kutladı. Kutlama mesajında, zaferin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın sembolü olduğu vurgulandı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"15 Eylül 2018, kardeş Azerbaycan’ın bağımsızlığını ilk kez 1918 yılında ilan etmesinden hemen sonra Osmanlı İmparatorluğu’ndan yardım talep etmesi üzerine derhal kurularak Azerbaycan’a gönderilen Nuri Paşa (Killigil) komutasındaki Kafkas İslam Ordusu’nun öncülüğünde Bakü’nün kurtarılmasının 100’ncü yıldönümüdür.

Bakü’nün kurtuluşu o dönemde, başkentin Gence’den Bakü’ye taşınmasının ve ülkenin toprak bütünlüğünün sağlanmasının yolunu açmış, Azerbaycan’ın bugünkü sınırlarının çizilmesine de temel teşkil etmiştir. Birinci Dünya Savaşının son aylarında seçkin askerlerden kurularak Azerbaycan’a gönderilen Kafkas İslam Ordusu’nun kazandığı bu büyük zaferin yıldönümü, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve dayanışmanın sembolü olarak müstesna bir yere sahiptir.

Bu anlamlı yıldönümü vesilesiyle bugün Bakü’de Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in iştirak edecekleri bir kutlama programı düzenlenmektedir. Kutlamalara Türk Silahlı Kuvvetleri ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı birlikler birlikte katılmaktadır.

Kafkas İslam Ordusu ve bu anlamlı yıldönümü Türkiye ve Azerbaycan’ın “İki Devlet, Bir Millet" özdeyişinde ifadesini bulan kader birliğinin en önemli kilometre taşlarından birini oluşturmaktadır.

Bakü’nün kurtuluşunun yıldönümünün kutlu olmasını diliyor; bu uğurda hayatlarını feda eden 1132 şehidimiz ile birlikte vatanları uğrunda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

Haber: ANKARA,(DHA)

