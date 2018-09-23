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DHA ANKARA - Türkiye Latin Amerika'ya açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 21:45 | Son Güncelleme

TÜRKİYE, Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik açılım politikası başlattı.

TÜRKİYE, Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik açılım politikası başlattı. Bu kapsamda Armağan İnci Ersoy, Paraguay'a giden ilk büyükelçi olarak atandı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:
"Latin Amerika ve Karayipler bölgesine yönelik açılım politikamız kapsamında Paraguay’la temaslarımızı ve işbirliğimizi arttırma yönünde adımlar atıyoruz.
Bu çerçevede, Sayın Bakanımız 73. BM Genel Kurulu marjında Paraguay Dışişleri Bakanı Luis Alberto Castiglioni ile New York’ta bir araya gelmiştir. Görüşmede Türkiye ile Paraguay arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi hususunda karşılıklı siyasi irade teyit edilmiştir.
Türkiye, Asuncion Büyükelçiliğimizin açılmasına yönelik hukuki işlemleri tamamlamış ve Armağan İnci Ersoy’u ilk Büyükelçimiz olarak belirlemiştir. Paraguay tarafının da gerekli işlemleri yakın bir zamanda tamamlaması beklenmektedir."
Haber: ANKARA,(DHA)

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