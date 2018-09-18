DHA ANKARA - Türkiye'den ABD'ye başsağlığı mesajı

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD'de 30'dan fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan Florence kasırgası nedeniyle ABD halkına üzüntülerini bildiren başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlık mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Florence Kasırgasının ABD’de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açmasından üzüntü duyuyoruz. Kasırgada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına taziyelerimizi iletiyoruz."

Haber: ANKARA,(DHA)

