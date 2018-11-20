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DHA ANKARA - Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 22:01 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir düğün salonunda düzenlenen Mevlit Kandili programı sırasında gerçekleştirilen bombalı terör saldırıyı kınadı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir düğün salonunda düzenlenen Mevlit Kandili programı sırasında gerçekleştirilen bombalı terör saldırıyı kınadı. En az 40 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklamada, Afgan halkına başsağlığı mesajı verildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kabil’de bugün Mevlit Kandili’nin idrak edildiği bir toplantıda meydana gelen bombalı saldırı sonucunda çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralanan olduğu büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir.

Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

Haber: ANKARA,(DHA)

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