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DHA ANKARA - Türkiye'den, Eritre Enformasyon Bakanlığı'nın açıklamasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 02:04 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Eritre Enformasyon Bakanlığı’nın 3 Nisan 2019 tarihli açıklamasında Türkiye’ye yapılan mesnetsiz atıfların üzüntüyle karşılandığını açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Eritre Enformasyon Bakanlığı’nın 3 Nisan 2019 tarihli açıklamasında Türkiye’ye yapılan mesnetsiz atıfların üzüntüyle karşılandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu açıklamada geçen mesnetsiz atıfların Türkiye-Afrika ilişkileri açısından üzüntüyle kaynaklandığı belirtilerek, Türkiye’nin ifadelerin yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığına inandığı vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye’nin Afrika ülkeleriyle çok boyutlu iş birliğini sürdürdüğünün ve Kıta’nın güvenliği ve istikrarına büyük önem atfetmektedir, denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, Etiyopya ve Eritre ilişkilerindeki normalleşme sürecinden ve Afrika Boynuzu’nun istikrarı bağlamında meydana gelen gelişmelerden duyulan memnuniyet muhtelif vesilelerle kamuoyuyla paylaşılmıştır."

Haber: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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