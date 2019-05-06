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DHA ANKARA - Türkiye'den Rusya'ya uçak faciasıyla ilgili başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 01:41 | Son Güncelleme

RUSYA'da havalandıktan kısa bir süre sonra iddiaya göre yıldırım isabet etmesi sonucu Şeremetyevo Havalimanı'na acil iniş yapan ve kuyruk bölümü yanan uçakta, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, birçok kişinin de kurtarıldığı öğrenildi.

RUSYA'da havalandıktan kısa bir süre sonra iddiaya göre yıldırım isabet etmesi sonucu Şeremetyevo Havalimanı'na acil iniş yapan ve kuyruk bölümü yanan uçakta, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı, birçok kişinin de kurtarıldığı öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı da konuyla ilgili, bir mesaj yayımlayarak Rus halkına, hükümetine ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifalar diledi. Bakanlık açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Moskova Şeremetyevo havaalanında dün akşam saatlerinde meydana gelen uçak kazasında çok sayıda yolcunun hayatını kaybettiği büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu acı olay nedeniyle Rusya halkının ve Hükümetinin üzüntüsünü paylaşıyor ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

Haber: ANKARA,(DHA)

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