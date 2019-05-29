EMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Türkiye’de güvenlik birimlerinin tarihte hiç olmadığı kadar uyum içerisinde çalıştığını söyledi. Sadece bugün iç güvenlik operasyonları kapsamında onlarca çalışma gerçekleştirildiğini belirten Uzunkaya, "Bu mücadelede devletimizin mutlu bir sona adım adım, hızlı bir şekilde yaklaştığını görüyoruzö dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ankara’da oturan şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenledi. Bir otelde gerçekleşen programa Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, şube müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı. Program sonunda basın mensuplarına açıklamada bulunan Uzunkaya, terörle mücadelede yaşanan gelişmeler ve bayramda alınacak trafik tedbirlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Emniyet teşkilatının çok büyük bir aile olduğunu vurgulayan Uzunkaya, “Bugün 300 binin üzerinde görevde olan kadrosuyla ve bir o kadar da emeklileriyle 600 bin nüfusu olan, çalışanları, eşleri ve çocuklarıyla 1,5, 2 milyonluk bir topluluğu ihtiva ediyor. Çok köklü bir tarihimiz, geleneğimiz var. Geçtiğimiz nisan ayında 174’üncü yıl dönümümüzü kutladık. Bu 174 yılda Türk polis teşkilatı ülkemizde güvenliğin tesisi, korunması, devam ettirilmesi adına çok önemli görevler ifa etti, ediyorö diye konuştu.

Türkiye’de polis teşkilatı, jandarma ve diğer askeri birliklerin tarihte hiç olmadığı kadar uyum içinde çalıştığını ifade eden Uzunkaya, “Şırnak’ta, Tunceli’de, Batman’da pek çok ilimizde sadece bugün bile onlarca müşterek operasyon yapıldı. PKK terör örgütüyle olduğu gibi DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle kesintisiz, amansız bir mücadele içindeyiz. Çok olumlu sonuçlar alınıyor. Bu yönüyle de gelecek açısından son derece umutluyuzö dedi.

‘11 GÜN BOYUNCA ÜST DÜZEYDE TEDBİRLER PLANLADIK’

Uzunkaya, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle emniyetin 11 gün boyunca yollarda trafik kontrolünün olacağını belirterek şunları söyledi:

“Mübarek bir ayın içerisindeyiz ama son haftasına girdik. Rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olan bu ayın sonunda bayramımız olacak. Bayram günlerinde vatandaşlarımızı trafik kazalarına kurban vermeyelim diye her bayramda olduğu gibi bu bayramda tüm trafik görevlilerimiz Türkiye’nin dört bir yanında bayram boyu, 9 gün bayram tatili var, biz 11 gün boyunca üst düzeyde tedbirler planladık. Tüm Türkiye genelinde, hangi kapsamda yürütüleceğini İçişleri Bakanımız ayrıca bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuracağı için bayram tedbirlerinin detaylarına girmek istemiyorum. Ancak şu kadarını söyleyebilirim, ‘Hiç olmazsa bu bayram trafik kazalarına bağlı acıların, gözyaşlarının olmayacağı bir bayram olsun, gerçek bayram tadında kutlayacağımız bir bayram olsun’ diyorum. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum.ö