DHA ANKARA - YANGINDA MAHSUR KALAN 3 KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI

ANKARA’da 4 katlı bir apartmanın dairesinde çıkan yangında mahsur kalan ev sahibi yaşlı çift ve bakıcıları, itfaiye ekiplerince yaralı halde kurtarıldı.

Yenimahalle ilçesi İnönü Mahallesi 1771. caddede bulunan apartmanın birinci katında saat 05.45 sıralarında yangın çıktı. Henüz kaynağı belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sarardı. Ev sahibi Mustafa ve Selma Akyüz çifti ile bakıcıları Şöhret Şahin, dairede mahsur kaldı. Apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Alevlerin arasına dalan itfaiye erleri, mahsur kalan 3 kişiyi de çıkardı. Yaşlı çift ve bakıcıları, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Duman nedeniyle balkonlarında kalan apartman sakinleri, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Bir yandan da alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saatte kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeninin tespiti için inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mahsur kalan kişilerin ambulansa taşınması

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Balkonlarda mahsur kalanların kurtarılması

-Söndürme çalışmaları

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

