İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine bir hafta kala gerçekleşen Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınında, Ankaralılar ekran başına kilitlendi. Yayın saatinde sokaklar boşalırken, kahve ve çay bahçelerinde programı izleyen Ankaralılar, adayların performansını değerlendirdi.

23 Haziran’da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine bir hafta kala AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayında görüşlerini paylaştı. Ankaralılar, İstanbul seçmenini ilgilendiren konuların görüşüldüğü yayına yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların, yayın saatinde ekranların başına geçmesi sonucu sokaklar boşaldı. Mesai başındaki taksiciler ile kahve ve çay bahçelerine çıkan vatandaşlar da yayını topluca izleyerek, adayların performanslarını değerlendirdi. Vatandaşlar, karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde bu tarz yayınların sürekli yapılması gerektiğini görüşünü savundu.

Gazi Mahallesi’nde bir çay bahçesinde yayını izleyen Mukadder Öztekin, 90’lı yıllarda gerçekleşen açık oturumlarla bugünkü tartışmayı kıyasladığı konuşmasında, “Bence o zamanlar insanlar birbirlerine daha saygılıydı ama şu anda sadece sen-ben zıtlaşması var. Burası Türkiye Cumhuriyeti, hepimiz aynı gemideyiz. İnsanlar birbirlerine biraz daha sevgi ve saygıyla yaklaşırsa her şer daha güzel olacak. Tartışmak güzel bir şey tabi ama böyle kısır bir tartışma değil yaniö diye konuştu.

30 yıldır Almanya’da yaşadığını belirten Öztekin, Avrupa ile Türkiye’deki siyasi tartışmaları değerlendirerek, “Onlar bile mesele vatansa birleşebiliyorlar. Yani tartışma, karşılıklı görüş alışverişi her yerde var. İnsanların özgürce fikirlerini söylemesinde hiçbir sakınca yok ama şu anki zamansız bir tartışma. Şuan birlik ve beraberlik zamanıö açıklamasında bulundu.

Cebeci’de bir kahvede yayını izleyen vatandaşlar, bu tür siyasi tartışmaların halkın önünde yapılmasının seçmen için etkileyici olduğu görüşünü savundular.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Boş sokaklardan görüntü

- Taksi durağında yayını izleyen vatandaş

- Mukadder Öztekin ile röportaj

- Kıraathanede yayını izleyen vatandaşla röportaj

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

