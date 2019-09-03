DHA ANKARA - YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLEN TIR'A ÇARPTI: 1 YARALI

ANKARA'da şehirlerarası bir yolcu otobüsü yan devrilen TIR'a çarptı. Kazada, TIR sürücüsü yaralandı.

Kaza, şehir merkezine 30 kilometre kala saat 04.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 63 E 9993 plakalı su şişesi yüklü TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan devrildi. İstanbul'dan Çorum'a yolcu taşıyan 37 LJ 257 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü de sürücüsünün ani fren yapmasına rağmen duramayarak TIR'a çarptı. Kazada TIR sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, otobüsün ön kısmında ise hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, TIR sürücüsünü ambulansta ayakta tedavi ederken, bu sırada kazalı otobüsten inen hamile bir kadın saçılan su şişelerinden birine basarak yere düştü. Sedyeyle ambulansa alınan kadın, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanırken, yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Araç sürücülerinin ifadelerini alan jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- TIR'dan görüntü

- Otobüsten görüntü

- Yolculardan görüntü

- Araç kuyruğu

- Röportajlar

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

