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DHA ANKARA - YSK, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun sayımı durdurma kararını kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 03:27 | Son Güncelleme

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili 7 ilçede başlatılan geçersiz oyların yeniden sayılmasını durduran İstanbul İl Seçim Kurulu kararını kaldırarak, sayımın sonuçlandırılmasına karar verdi.

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile ilgili 7 ilçede başlatılan geçersiz oyların yeniden sayılmasını durduran İstanbul İl Seçim Kurulu kararını kaldırarak, sayımın sonuçlandırılmasına karar verdi.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın, İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucuna itirazı üzerine, 7 ilçede oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı. CHP, İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurarak, Şile, Bayrampaşa, Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Fatih ve Gaziosmanpaşa İlçe Seçim kurullarının aldığı sayım kararlarına itiraz etti. İl Seçim Kurulu da oyların yeniden sayılması işleminin durdurulmasına karar verdi.

YSK TOPLANDI
Bunun üzerine AK Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Recep Özel, YSK'ya başvuruda bulundu. YSK, gece yarısı saat 01.00 sıralarında olağanüstü toplandı. YSK Başkanı Sadi Güven başkanlığındaki toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Toplantının ardından saat 02.25 sıralarında yazılı açıklama yapıldı. YSK Başkanı Sadi Güven imzalı açıklamada, AK Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Recep Özel'in, "CHP'nin, Şile, Bayrampaşa, Ataşehir, Ümraniye, Beykoz, Fatih ve Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurullarının tekrar sayım kararına itiraz ettiği, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun itiraz üzerine seçim hukukunda olmayan bir tedbir kararı vererek, tüm sayım işlemlerini durdurduğu, başlanılan sayımın yarıda kesilemeyeceği, bütün çuvalların açıldığı ve oy pusulalarının açıkta olduğu, İstanbul İl Seçim Kurulu'nun esastan bir karar vermesi gerekirken tedir kararı vermesinin seçim hukukuna aykırı olduğu, bu nedenle İstanbul İl Seçim Kurulu'nun 2 Mart 2019 tarihli 2019/02/-99 sayılı kararının kaldırılmasının gerektiği" şeklindeki dilekçesine yer verildi.

YSK KARARI KALDIRDI
Yüksek Seçim Kurulu'ndan toplantı ile ilgili yapılan yazılı açıklamada durdurma kararının kaldırıldığı ifadesi yer aldı. Bu 7 ilçede durdurulan sayım işleminin yeniden başlatılması konusunda oy çokluğu ile karar alındığı belirtilen YSK'nın 4 madde halinde açıklaması şöyle:
"298 sayılı kanunun 118'inci maddesi gereğince İlçe Seçim Kurulu kararının uygulanması için kararın kesinleşmesi gerekmediğinden anılan maddede belirtilen kurala aykırı olarak verilen İstanbul İl Seçim Kurulu'nun kararının 1. maddesinin kaldırılmasına oy birliğiyle, İlçe Seçim Kurullarının yeniden sayım kararı ile sayıma başlanılmış ise sayımın sonuçlandırılması gerektiğine oy çokluğuyla, yeniden yapılan sayımla ortaya çıkan sonucun tüm siyasi pati ve bağımsız adaylar yönünden geçerli olması gerektiğine oy çokluğuyla, yeniden sayıma yönelik İlçe Seçim Kurulu kararının fiilen uygulanmasına başlanılmamış olması halinde İl Seçim Kurulunun 298 sayılı kanunun 112. maddesi uyarınca değerlendirme yapmak suretiyle sonucuna göre karar vermesi gerektiğine oy çokluğuyla karar verilmiştir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-YSK binası genel ve detaylar
-YSK kararı fotoğrafı

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)

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