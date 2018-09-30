DHA ANKARA;Ormanda define ararken kaybolmuştu, 8 gün sonra cesedi bulundu

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, 8 gün önce çalıştığı işyerinin sahipleriyle birlikte define aramak için gittiği ormanda kaybolan ve jandarma ekipleri tarafından aranan Murat Yıldız'ın (45) bugün cenazesi bulundu. Kaybolduğu yerden yaklaşık 2 kilometre uzakta bulunan Yıldız'ın kayalıklardan düştüğü belirtildi. Ankara'da oturan evli ve 3 çocuk babası mobilyacı Murat Yıldız, 23 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde, çalıştığı iş yerinin sahipleri ile birlikte define aramak için Beypazarı ilçesinin Dereli köyüne geldi. İşverenleri ile ormanlık alanda gezinen Yıldız, iddiaya göre onlardan ayrıldıktan kısa süre sonra Eşme Deresi mevkiinde kayboldu. Cep telefonunu araçta bıraktığı için çalışanından haber alamayan işverenleri, Yıldız'ın ailesine haber verdi. Aile fertleri, ormanda köy halkıyla birlikte Yıldız'ı aradı ancak bir sonuca ulaşamadı. Ailenin başvurusu üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri olayın 2'nci günü sabahın erken saatlerine kadar Yıldız'ı aradı, ancak onlar da herhangi bir iz bulamadı.

20 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI

Daha sonra jandarma ile AFAD ve komando birliklerinden 100 kişilik ekip oluşturuldu. Jandarmanın iz takip köpeği ve emniyetin kadavra arama köpeği ile 20 kilometrelik alanda tarama yapan ekipler, tüm çabalarına rağmen bir sonuca ulaşamadı. Olayla ilgili Yıldız'ın kayınpederi Hasan Ali D., kayınbiraderi Serdar D. ile iş yeri sahipleri Yasin Ü., Mustafa Ü. ve Fırat Y. jandarma ekipleri tarafından şüpheli olarak gözaltına alındı.

Olayın 8'üncü gününde, bölgede hayvan otlatan bir çoban çalılıklar arasında bir ceset gördüğünü jandarmaya ihbar etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısı cesedin Murat Yıldız'a ait olduğunu belirledi.

İlk belirlemelere göre kaybolduğu yerin 2 kilometre uzağındaki Altıoluk mevkiinde ağaçlar arasında bulunan Murat Yıldız'ın kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yıldız’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Arşiv Görüntüleri-

-Komandonun arama çalışmaları

-Jandarmanın köpekle arama görüntüsü

-Aramalardan drone görüntüsü

-Eşi Nurcan Yıldız ile röp

-Kayınbiraderi Serdar Demiryılmaz ile röp

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/BEYPAZARI (ANKARA), (DHA)-

