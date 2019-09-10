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DHA DIŞ- 10 saat suda kaldı… Balıkçılar kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 10:05 | Son Güncelleme

Japonya ve Kuzey Kore’yi vuran tayfunun ardından Rus balıkçılar, denizde mahsur kalmış Kuzey Koreli başka bir balıkçıyı kurtardı.

Rusya, (DHA)- Japonya ve Kuzey Kore’yi vuran tayfunun ardından Rus balıkçılar, denizde mahsur kalmış Kuzey Koreli başka bir balıkçıyı kurtardı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Faxai Tayfun’u sonrası, Kuzey Koreli balıkçı bir parça plastiğe sarılmış halde, Primorye açıklarındaki Doğu Denizi’nde (Japon Denizi) bulundu. Rus balıkçıların bulduğu Kuzey Koreli balıkçının yaklaşık 10 saat boyunca suda mahsur kaldığı belirtildi. Görüntülerde, Rus balıkçıların, sudaki adama can simidi attıkları, adamın ise simide doğru yüzdüğü görülüyor. Ardından gemiye doğru çekilen adam, gemi mürettebatı tarafından gemiye alınıyor.

Tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun iyi olduğu, yakın zamanda da ülkesine geri gönderileceği belirtildi. Ayrıca, balıkçının, tayfun sırasında esen sert rüzgarlar sebebiyle başka bir tekneden düşmüş olabileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü
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-Suda plastiğe sarılmış halde duran Kuzey Koreli balıkçı
-Can simidi atılması
-Kuzey Koreli balıkçının can simidine doğru yüzmesi
-Balıkçının gemiye çekilme anı
-Gemiye çıkarılan balıkçının görüntüsü

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