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DHA DIŞ- 11 Eylül’ü bilen fütüristten ‘lidere suikast’ tahmini

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 12:39 | Son Güncelleme

Avustralya doğumlu stratejik fütürist Dr.

Erkan Öz, (DHA) - Avustralya doğumlu stratejik fütürist Dr. Richard David Hames, gelecek üç yıl içerisinde popüler bir siyasi lidere karşı akıllı drone ile suikast yapılacağı öngörüsünde bulundu.

Avustralya medyasındaki habere göre, 1998 yılında, kaçırılan uçaklarla New York Dünya Ticaret merkezine karşı bir saldırı yapılabileceğine ve 2005’te 2008 yılında küresel bir finans krizi yaşanabileceğine dair uyarılar yapması ile ünlü olan Dr. Hames, yeni tahminlerini açıkladı.

Geçen yıl Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu öldürmek için bomba yüklü iki drone ile başarısız bir saldırı yapıldığını hatırlatan Hames, ABD’de ki DARPA gibi merkezlerde de sürü halinde hareket eden drone teknolojileri geliştirildiğinin altını çizdi. Dr. Hames, artık özellikle cep telefonu taşıyanları dünyanın her yanında izlemenin mümkün olduğuna ve yapay zekâ ile hareket eden droneların kendi başlarına uçup hedef tespit edebildiğine dikkat çekerek, dünyanın aslında bu tip bir suikast için gün saydığını ileri sürdü.

Hames, “Özellikle bazı dünya liderleri arasındaki çekişmeleri ve İsrail-Filistin ve şimdi de ABD-İran arasındaki sorunları göz önüne alırsak bu tip bir suikastı çok yakında göreceğimizi düşünüyorum. Orta Doğu böyle bir olay için hazır. 2022’den önce otonom drone teknolojisi ile popüler bir dünya liderine yapılacak suikast büyük bir uluslararası tepki oluşturacak” ifadelerini kullandı.

YENİ KÜRESEL KRİZ VE KRİPTO PARALAR

Bu aşamada, Trump’ın 2020’de tekrar seçimleri kazanabileceğini ve halen yürüttüğü blöf ve kontra-blöflere dayalı sert söylemler ile bezenmiş politikasını sürdüreceğini tahmin eden Dr. Hames, ABD başkanının tekrar seçildikten hemen sonra yeni bir küresel finans krizini karşısında bulacağını iddia etti.

Hames “2008 Küresel Finans Krizi’nden bu yana yapısal dinamiklerin hiçbiri değişmedi. Aslında daha kötüye gittiklerini düşünüyorum. 2020 sonunda yeni bir küresel çöküş olacak” dedi. Kripto paraların kalıcı olacağını belirten Dr. Hames, belirli iş alanları için kullanılan ‘utility token’ların yerine, ülkelerin kendi kripto paralarının önem kazanacağını ileri sürdü. Hames “Kendi kripto paraları olan merkezi olmayan uygulamalar (Dapps) Google, Facebook ve Amazon gibi merkezi platformların oluşturduğu düzeni bozacak yeni dalga olarak ortaya çıkacak” diye konuştu.

İRAN İLE SAVAŞ, YENİ EKONOMİ VE BREXİT

ABD’nin İran ile savaşmasının John Bolton’ın ne kadar acımasız olduğu ve Netanyahu’nun Trump’a ne kadar baskı yapacağına bağlı olduğunu aktaran Dr. Hames, gelecek 10 yıl içerisinde, küresel ısınma ve gelir dağılımında eşitsizlik gibi etkenler nedeniyle dünyanın siyaset ve ekonomiye bakışında devrimci bir değişim olacağını iddia etti.

Hames “Hükümetler kişisel servet üzerine sınır koymayı ciddi ciddi düşünecek, böylece kapitalist çerçeveyi zorlayacaklar. ‘Her ne olursa olsun büyüme’ düşüncesinden ‘insanlık büyüme olmadan hatta negatif büyüme ile nasıl yaşar’ anlayışına geçeceğiz” dedi.

Eğitimini Londra ve Paris’te tamamlayan ve halen Tayland’da yaşayan Richard David Hames, İngiltere’nin Brexit’ten vazgeçebileceğini düşündüğünü de anlattı. Hames “İngiltere’de yeni muhafazakâr liderlik radikal bir neo-liberal cennet peşinde ve bu sonbaharda Brexit’i gerçekleştirmek için her şeyi yapacaklar. Ancak başarısız olurlarsa hükümet, 2020’de yeni bir referanduma sürüklenebilir. Bu gerçekleşirse de çoğunluk açık farkla Avrupa Birliği’nde (AB) kalmak için oy kullanabilir” şeklinde konuştu.

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