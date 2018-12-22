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GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 16:53 | Son Güncelleme

Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD’nin Suriye’den birliklerini çekme kararının doğru olduğunu, fakat artık sözlerini eylemlerle kanıtlamaları gerektiğini bildirdi.  Slutskiy Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Washington’un ABD’nin Suriye’den birliklerini çekeceğine yönelik açıklamasını olumlu karşılıyorum.

Siyamend KAÇMAZ/MOSKOVA (DHA) - Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, ABD’nin Suriye’den birliklerini çekme kararının doğru olduğunu, fakat artık sözlerini eylemlerle kanıtlamaları gerektiğini bildirdi.

Slutskiy Rus haber ajansı Ria Novosti’ye yaptığı açıklamada, “Washington’un ABD’nin Suriye’den birliklerini çekeceğine yönelik açıklamasını olumlu karşılıyorum. Karar Suriye barış süreci ve siyasi istikrar açısından doğru. Fakat artık gerçekten birliklerini çekmeye başlasınlar” ifadesini kullandı.

Slutskiy, eski neslin ABD’li askerlerin kaç kez Afganistan ve Irak’tan çekileceğini açıkladığını hatırladığını belirterek, “Benzer olay Suriye’de de yaşanabilir” dedi.

Beyaz Saray 18 Aralık’ta ABD’nin Suriye’den birliklerini çekmeye başladığını, fakat DEAŞ karşısındaki zaferin koalisyonun varlığının sona ermediği anlamına geldiğini açıkladı.

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