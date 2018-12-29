HABER

DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 12:20 | Son Güncelleme

Ukrayna'da bir adam, arkadaşının eline verdiği el bombasının pimini çekip kaçtı.

Ukrayna (DHA) - Ukrayna'da bir adam, arkadaşının eline verdiği el bombasının pimini çekip kaçtı. Elinde el bombası ile bekleyen adama polisin müdahalesine dair anların görüntüleri yayınlandı.

Olay Dnieper bölgesinde meydana geldi. Bir arkadaşının eline verdiği el bombasının pimini çekip kaçması sonrası büyük korku yaşayan adam, durumu polise bildirdi. Patlama riskine karşı elini sımsıkı tutmaya çalışan adamın imdadına bir süre sonra olay yerine gelen polisler yetişti. Polislerden biri hemen adamın elini tutarak gevşemesine engel olurken; diğer polis adamın ve polisin ellerini koli bandı ile bantladı. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları ise çevre güvenliği aldıktan sonra adamın elindeki bombayı alarak inceledi. Yapılan incelemede bombanın boş olduğu anlaşıldı.

Polis, bombayı arkadaşına veren kişiyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Yakalanan adam, arkadaşına 'şaka' yaptığını; amacının kötü olmadığını söyledi. Polis 'şakacıyı' ve arkadaşını gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Polisin olay yerine gidişi

Adamın elinde bomba ile beklemesi

Polisin müdahalesi

İki adamın da yerde kelepçeli olarak beklemesi

Polislerin görüntüleri

TV KAYDI

/////////

Polislerin bombaya müdahale anları

Farkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayınFarkında değilsiniz ama telefonunuzu bozuyorsunuz! Sakın bunu yapmayın
Atıkların kirlettiği Mert Irmağı, alarm veriyorAtıkların kirlettiği Mert Irmağı, alarm veriyor
Telefonda müdürün sesini duyan veliler, şaşkınlık yaşıyorTelefonda müdürün sesini duyan veliler, şaşkınlık yaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'AK Parti'nin İstanbul ve ilçe adayları belli oldu'

'AK Parti'nin İstanbul ve ilçe adayları belli oldu'

Sahte polis, polisin dikkatiyle yakalandı

Sahte polis, polisin dikkatiyle yakalandı

Hadise'yi soğuk hava durduramadı!

Hadise'yi soğuk hava durduramadı!

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı? Taksim, Nişantaşı, Beşiktaş, Kadıköy...

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi)

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

İstanbul'da 12 saatlik operasyon! Gece yarısı başladı, 2 bin 617 ev basıldı

Flaş operasyon! Gece yarısı başladı, 2 bin 617 ev basıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.