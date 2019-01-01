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GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 12:55 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2018 yılı içerisinde 21 ülke ve bölgede 807 adet su kuyusunu hizmete açtıklarını; bu zamana kadar açılan kuyulardan 3 milyon insanın istifade ettiğini duyurdu.  İHH İnsani Yardım Vakfı, dünya üzerinde su sıkıntısı problemi yaşayan milyonlarca insanın temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini duyurarak, 2018 yılında 21 ülke ve bölgede 807 su kuyusunu mağdurların hizmetine sunduklarını; 322 bin 800 kişinin günlük temiz su ihtiyacının karşıladığını duyurdu.

(DHA) İHH İnsani Yardım Vakfı, 2018 yılı içerisinde 21 ülke ve bölgede 807 adet su kuyusunu hizmete açtıklarını; bu zamana kadar açılan kuyulardan 3 milyon insanın istifade ettiğini duyurdu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünya üzerinde su sıkıntısı problemi yaşayan milyonlarca insanın temiz suya ulaşabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini duyurarak, 2018 yılında 21 ülke ve bölgede 807 su kuyusunu mağdurların hizmetine sunduklarını; 322 bin 800 kişinin günlük temiz su ihtiyacının karşıladığını duyurdu. Yapılan açıklamada İHH’nın 2000 yılından bu yana 36 ülkede açtığı su kuyusu sayısının 7 bin 422 adete ulaştığı; 3 milyona yakın kişinin bunlardan istifade ettiği belirtildi.

İHH bu yıl, Etiyopya, Somali, Burkina Faso, Nijer, Çad, Sudan, Sierra Leone, Gine, Kenya, Tanzanya, Uganda, Ruanda, Brundi, Zimbabve, Mali, Gana, Hindistan, Bangladeş, Afganistan, Irak, ve Moro’da kuyular açtığını duyurdu

Açıklama şöyle sürdü:

“Dünyanın birçok bölgesinde eve su getirmek kadının işi. Bu durum su krizinden en çok kadınların etkilenmesine neden oluyor. Çocuklarından feragat ederek yalnızca su taşımaya çalışan bir kadın hem ailenin hem de toplumun dışında kalıyor. Su krizinin çözülmesi ise en çok onların işine yarıyor. Çad’ın 3 farklı bölgesinde yaşayan 3 kadın, İHH’nın açtığı su kuyularının hayatlarında neleri değiştirdiğini anlattı.

“Suya yolculuklarım çocukken başladı”

Meryem İbet: “24 yaşındayım. Suya yolculuklarım çocukken başladı. Yıllardır tek isteğim suya yakın olabilmekti. Eskiden günün 6 saatini bu işe ayırmak zorundaydım. Hava çok sıcaktı, eziyetli bir yolculuk yapıyordum. Şimdi o günler geride kaldı. Bir yıldır suya kolayca ulaşabiliyorum. 6 çocuğum var artık onlarla ilgileniyorum ve eşime tarlada yardım ediyorum.”

“7 kilometre yürümek zorundaydım”

Havva Seyid: “Yaşımı bilmiyorum, babam biliyordu. Evlenmeden önce suya gitmeye başladım. Evlendikten sonra eşimin ailesi için su getirdim. Eskiden çok yoruluyordum, kötü günlerdi. Bidonlar çok ağırdı, kaldırmakta zorlanıyordum ama yine de suya gitmeye mecburdum. Su alabilmek için bazen 7 kilometre yürümek zorundaydım. Artık su yanı başımda. Sabah erkenden suyumu alıp tarlaya gidiyorum. 6 çocuğum var, ben evde olmasam bile onlar su alabiliyor.”

“Artık çocuklarımla vakit geçirebiliyorum”

Halime Muhammed: “20 yaşındayım ve iki çocuğum var. Eşimin ailesiyle birlikte yaşıyorum. Kalabalık bir aileyiz. Bu yüzden herkesten daha çok su getirmek zorundaydım. Bazen günde iki defa suya giderdim. Getirdiğimiz su çamurluydu. İçerisindeki pisliğin çökmesini bekler öyle içerdik fakat yine de çok acıydı. Artık kuyu yakın. Sabah kalkınca eşim işe gidiyor ben de evdeki işleri yapıyorum. Suyu evden herhangi biri de alabiliyor. Ben de çocuklarımla vakit geçirebiliyorum.”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Açılan su kuyuları ve istifade edenlerden görüntüler

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