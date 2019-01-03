(DHA) - İHH İnsani Yardım Vakfı, 2018 yılında Nijer, Macaristan ve Kırım’ın da içerisinde bulunduğu 10 ayrı ülke ve bölgede 4 ayrı dilde 51 bin Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Kur'an-ı Kerim’in imkânsızlıklar yüzünden çok az bulunduğu Afrika ülkelerinde, her şeye rağmen Kur’an eğitimine büyük önem verildiğinin vurgulandığı açıklamada, Kur’an Kursları’nda bulunan kitapların da yıpranmış olmasının eğitim sorununu daha da büyüttüğünün altı çizildi.

İHH’dan yapılan açıklamada, Afrika’da ve dünyanın diğer coğrafyalarında benzeri nedenlerle Kur’an-ı Kerim’e mushaf olarak ulaşamayan çocuklar ve yetişkin Müslümanların, özellikle Afrika ülkelerinde ayetleri Luh adı verilen tahtalara yazıp Kur’an-ı Kerim öğrenmeye ve hafız olmaya çalıştıkları belirtildi.

İHH, 2018 yılında aralarında Nijer, Macaristan ve Kırım’ın da bulunduğu çoğunluğu Afrika’da olmak üzere 10 ayrı ülke ve bölgede toplamda 51 bin 380 Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirdi. Yıl içerisinde Burkina Faso, Çad, Gana, Gine, Nijer, Sudan, Sierra Leone, Pakistan, Macaristan ve Kırım’da orijinal metnin dışında 4 ayrı dilde Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.