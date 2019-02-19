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GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 14:55 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Suriye'yi bölerek Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmayı amaçladığını söyledi.

Rusya (DHA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav Lajcak ile yaptığı görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Suriye'yi bölerek Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmayı amaçladığını söyledi.

Moskova’da düzenlenen toplantıda konuşan Lavrov, "ABD'nin amacı Suriye'yi bölerek, Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurmak. Müttefiklerini, Suriye'nin bu bölgesinde altyapının geliştirilmesi için ödeme yapmaya; bu bölgenin dışındaki alanlar için altyapının yeniden inşasına kaynak aktarmamaları için zorluyor. ABD, terörle mücadele görünümü altında, bu süreçte Kürt yapılanmaları müttefik olarak seçerek, DEAŞ karşıtı askeri eylemlere paralel olarak işleri Fırat'ın doğusunda sözde devlet kurma noktasına getirdi” dedi.

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