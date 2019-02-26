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DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 11:19 | Son Güncelleme

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, hava kuvvetlerine ait jetlerin sınırı geçerek, Pakistan'daki 'terör kamplarına' hava operasyonu düzenlediğini; saldırıda çok sayıda miltanın öldürüldüğünü söyledi.

Pakistan (DHA) - Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, hava kuvvetlerine ait jetlerin sınırı geçerek, Pakistan'daki 'terör kamplarına' hava operasyonu düzenlediğini; saldırıda çok sayıda miltanın öldürüldüğünü söyledi.

Pakistan ordu sözcüsü Asif Ghafoor ise, Twitter'da olay yerine ait olduğunu söylediği fotoğrafları paylaşarak, "Panikle kaçan Hindistan uçakları boş alanı vurdu" mesajını paylaştı.

Ghafoor, "Hint uçakları Muzafarabad bölgesinden sızdı. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin zamanında ve etkili müdahalesi sonrası, uçak bombasını acele bir şekilde Balakot yakınında ormanlık bir alana bıraktı. Kayıp ya da hasar yok” ifadelerini kullandı.

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