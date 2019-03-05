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GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 21:32 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin güneyindeki Rukban sığınmacı kampında 300 yeni mezarın tespit edildiğini duyurdu.

Rusya (DHA) - Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye’nin güneyindeki Rukban sığınmacı kampında 300 yeni mezarın tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlık, ABD’nin kontrolündeki militanların giriş çıkışları kapalı tuttuğu kampın birkaç gün önce kaydedilen uydu görüntülerine binaen ulaştıklarını açıkladıkları verileri paylaştı.

Açıklamada, kamptaki çoğu yapının geçici ve kış mevsimine uygun olmadığı, sığınmacıların bir kısmının da tenteler altında yaşamak zorunda kaldıkları belirtildi.

Açıklamada, "Koşulların sağlıksız olduğu bilinmektedir. Çöplükler konutlara yakın yerlerde bulunuyor. Gıda depoları ve yemekhaneler yok. Yiyecek ve diğer ürünlerin değiş tokuşu, militanların kontrolündeki küçük pazarlarda yapılıyor. El-Rukban kampı, ABD tarafından kontrol edilen yerel silahlı grupların hiçbir mülteciyi serbest bırakmadığı siper ve çitlerle çevrili. Aslında, el-Rukban kampı uzun zamandır statüsünü kaybetmiş; rehinelerin zorla tutulduğu bir alana dönüşmüştür” denildi.

Açıklamada kampın güneyinde, kamp çitlerinin hemen dışında 300 yeni mezarın tespit edildiği belirtilerek uydu görselleri paylaşıldı.

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