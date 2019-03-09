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DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 10:20 | Son Güncelleme

Rusya’da bir kamyonet, üzerinde 2 işçinin çalışma yaptığı vince çarptı.

Ruzya (DHA) - Rusya’da bir kamyonet, üzerinde 2 işçinin çalışma yaptığı vince çarptı. Kazada vincin kepçesindeki 2 işçi ise ölümden döndü.

Olay Rusya'nın Saratov Oblastı'nın yönetim merkezi olan Saratov'da meydana geldi.

Cadde üzerinde elektrik hatlarında çalışma yapan işçilerin bulunduğu vince bir kamyonet çarptı. Çarpma ile birlikte savrulan işçiler, içinde bulundukları bölümde güçlükle tutunabildi. Kazadan hafif yaralı kurtulan işçilerin yaşadığı o korku dolu onları ise kamyonetin ardından seyreden bir araçtaki kamera kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Minibüsün caddede ilerlemesi

Vince çarpması

İşçilerin savrulması

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