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DHA DIŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 11:59 | Son Güncelleme

Pakistan'da gaz hattında meydana gelen patlamada 4 güvenlik görevlisi hayatını kaydetti.

Pakistan (DHA) - Pakistan'da gaz hattında meydana gelen patlamada 4 güvenlik görevlisi hayatını kaydetti.

Patlamanın Belucistan eyaletinde bulunan Dera Bugti bölgesinde meydana geldiği belirtildi.

Patlamanın bir gaz tesisi yakınında yaşandığı, patlamada bölgede çalışan 4 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel basın patlamayı Baloch Özgürlük Kaplanları adlı bir grubun üstlendiğini duyurdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Patlama sonrası yaşanan tesisten görüntüler
Farklı açılardan görüntüler

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