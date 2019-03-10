Konuyla ilgili açıklama yapan Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ise, "Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun mitinginde ‘Ulusal Kolordu’ mensuplarının yaptıkları kabul edilemez. Yolsuzluklarla ilgili duyulan öfke anlaşılabilir, ancak bu başka suçlara yol açmamalı. Gerçek vatanseverlere ülkelerini düşünmeleri, nefreti körükleyerek kaosa yol açmamaları çağrısı yapıyorum” dedi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çerkasi'de ‘Ulusal Kolordu’ mensupları, Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun konvoyunun önünü kesmeye çalışarak, polislere ve bazı vatandaşlara karşı provokasyonda bulundu. Eylemciler, yanıcı maddeler kullanarak, Devlet Başkanı’nın konuşma yaptığı sahneye çıkmak istediler. Polisler gerekli müdahaleyi yaptılar” denildi.

KİEV'DE DE MİLLİYETÇİLER POLİSLE ÇATIŞTI

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de de bugün yüzlerce radikal milliyetçi, Devlet Başkanlığı İdaresi binasının önünde toplanarak protesto gösterisinde bulundu. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olayda yaralananlar olduğu bildirildi.

Protestocular, Ukrayna’da adı savunma sanayinde yolsuzluk iddialarına karışan Devlet Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkan Yardımcısı Oleg Gladkovskiy ve diğer zanlıların tutuklanmasını istiyor.

Ukrayna’da internet üzerinden kısa süre önce yayımlanan bir araştırma dosyasında, Devlet Başkanı Poroşenko da dâhil olmak üzere birçok üst düzey ismin savunma alanında Rusya ile bağlantılı yolsuzluklara karıştığı iddiası ortaya atılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Çerkasi kendinde radikal milliyetçilerle polisin çatışması

Yaralı polislerin ambulansa bindirilmesi

Kiev'de Devlet Başkanlığı İdaresi önünde polisle göstericiler arasında yaşanan arbede

